В Киеве произошел масштабный пожар: горят склады – фото

В Киеве на улице Красноткацкой, 69 в складском здании начался пожар, площадь которого по состоянию на 14:30 составила 7 тысяч квадратных метров.

Пожар произошел в складском здании ООО "Адонис Проект", где хранятся электроинструменты, пластик и картон.

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Существует угроза распространения огня на рядом расположенное здание,

– отметили в ГСЧС.



Спасатели тушат пожар в Киеве//Фото: ГСЧС

Предварительно жертв и пострадавших нет. Вокруг складского здания спасатели осуществляют замер воздуха на наличие вредных веществ. Сейчас состояние воздуха в пределах нормы.



Сейчас пожар еще продолжается//Фото: ГСЧС

К тушению пожара привлечены 105 человек и 27 единиц техники ГСЧС. На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в г. Киеве.