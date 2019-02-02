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      В Киеве произошел масштабный пожар: горят склады – фото

      19 Читати новину українською
      В Киеве произошел масштабный пожар: горят склады
      В Киеве произошел масштабный пожар: горят склады / dsns.gov.ua

      В Киеве на улице Красноткацкой, 69 в складском здании начался пожар, площадь которого по состоянию на 14:30 составила 7 тысяч квадратных метров.

      Пожар произошел в складском здании ООО "Адонис Проект", где хранятся электроинструменты, пластик и картон.

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      Существует угроза распространения огня на рядом расположенное здание,
      – отметили в ГСЧС.

      пожежа київ дснс
      Спасатели тушат пожар в Киеве//Фото: ГСЧС

      Предварительно жертв и пострадавших нет. Вокруг складского здания спасатели осуществляют замер воздуха на наличие вредных веществ. Сейчас состояние воздуха в пределах нормы.

      київ пожежа
      Сейчас пожар еще продолжается//Фото: ГСЧС

      К тушению пожара привлечены 105 человек и 27 единиц техники ГСЧС. На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в г. Киеве.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар ГСЧС
      Источник: 24 канал
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