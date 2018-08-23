В Киеве проведут ремонт еще одного моста

В Киеве реконструируют мост Патона, ведь он требует капитального ремонта из-за длительного использования.

Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

Читайте также: Шулявский мост закрывают на ремонт: как изменится движение транспорта

Как отмечает власть Киева, на мосту Патона, на металлоконструкциях и металлических поперечных балках происходят необратимые процессы коррозионных повреждений. Для ремонта одного из ключевых мостов Киева выделили средства.

Выделение 4 миллионов гривен на проведение очередного специального комплексного обследования конструкции моста Е.О. Патона, по результатам которого будет определен объем необходимых работ и разрабатывается проект будущей реконструкции,

– говорится в сообщении.

Проект реконструкции начнут разрабатывать в 2018 году.

Мост Евгения Патона проходит через Днепр и начал работать в 1953 году. В 2004 году с моста демонтировали трамвайные пути, это был единственный раз, когда его ремонтировали. С того времени текущие ремонтные работы происходили лишь на небольших участках моста.