В Киеве расцвели сакуры: фото
В Киеве в конце октября расцвели сакуры, хотя обычно эти деревья цветут в конце апреля. Полюбоваться розовым цветом в столице можно на Липском бульваре, в Печерском районе.
Однако, несмотря на цветение сакур в осеннюю пору, это не природная аномалия, а чудеса селекции, сообщили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Печерского района.
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"Эти волшебные деревья сорта Аutumnalis радуют своим цветением дважды в год – весной и осенью!"- пояснили коммунальщики.
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