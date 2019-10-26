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      В Киеве расцвели сакуры: фото

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      В Киеве расцвели сакуры
      В Киеве расцвели сакуры / facebook.com/kpUZNpecersk

      В Киеве в конце октября расцвели сакуры, хотя обычно эти деревья цветут в конце апреля. Полюбоваться розовым цветом в столице можно на Липском бульваре, в Печерском районе.

      Однако, несмотря на цветение сакур в осеннюю пору, это не природная аномалия, а чудеса селекции, сообщили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Печерского района.

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      "Эти волшебные деревья сорта Аutumnalis радуют своим цветением дважды в год – весной и осенью!"- пояснили коммунальщики.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода Экология Новости Киева
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