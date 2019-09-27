10:03
27 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космодром имени Путина. Радиоактивная Генассамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:43, 26 сентября
      Вести.UA: Влогер Гончарук. НХ от Портнова
      Вєсті.UA
      19:05, 26 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      В Киеве состоялась 15-я международная конференция "Энергия из биомассы"

      Новая тема Читати новину українською

      "Энергия из биомассы" – перспективный для украинских производителей бизнес – демонстрировали участники 15-й международной конференции в Киеве.

      Специалисты из сферы возобновляемой энергетики, экологи и международные эксперты обсуждали на ней современные методы переработки биомассы и бытовых отходов и способы производства из них экологически чистой тепловой и электрической энергии.

      Это очень важное событие для энергетического сектора Украины. При чем, в контексте решения проблем энергетической безопасности, энергетической независимости Украины. Реальный потенциал биоэнергетики Украины, как великой аграрной державы, оцениваем примерно в 27-28 миллиардов природного газа, который мы можем заместить,
      – рассказал сопредседатель конференции "Энергия из биомассы" Александр Домбровский.

      Опытом того, как можно получать экологическую чистую энергию, утилизируя отходы собственного производства, поделился эксперт агроиндустриального холдинга МХП. Сейчас эта компания лидер по производству биогаза в Украине. Агрохолдингом построены два современных биогазовых комплекса на базе птицефабрик.

      "ОП "Биогаз Ладыжин" ООО "Винницкая птицефабрика" – один из крупнейших биогазовых комплексов в Украине и крупнейший комплекс в Европе по переработке куриного помета. В агробизнесе очень важно учитывать органические отходы, которые образуются в любом производстве, и переработка этих отходов может дополнительно приносить прибыль. Это перспективное направление, и оно в Украине ежегодно растет", – отметил директор "МХП Эко Энерджи" Иван Тракслер.

      В целом Международная конференция "Энергия из биомассы" считается наиболее значимым событием в сфере возобновляемой энергетики. Ежегодно на ней обмениваются современным опытом внедрения экологически чистых технологий ведущие эксперты и признанные производители из многих стран мира.

      blog_ava
      Воздвижение Креста Господнего: что нельзя делать в этот праздник
      сегодня
      14261
      Теги: Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      сегодня , 08:40 То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      Блог Медіа 2629
      Главные новости 26 сентября: жалоба на Трампа и "112 канал" лишили цифровой лицензии
      сегодня , 08:07 Главные новости 26 сентября: жалоба на Трампа и "112 канал" лишили цифровой лицензии
      398
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      26 сентября , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1197
      "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
      26 сентября , 21:06 "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
      Женя Котик 129
      Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского
      26 сентября , 21:01 Упрек Меркель и "свой" прокурор: противоречивые моменты разговора Трампа и Зеленского
      Світлана Попова 368
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук