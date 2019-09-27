В Киеве состоялась 15-я международная конференция "Энергия из биомассы"

"Энергия из биомассы" – перспективный для украинских производителей бизнес – демонстрировали участники 15-й международной конференции в Киеве.

Специалисты из сферы возобновляемой энергетики, экологи и международные эксперты обсуждали на ней современные методы переработки биомассы и бытовых отходов и способы производства из них экологически чистой тепловой и электрической энергии.

Это очень важное событие для энергетического сектора Украины. При чем, в контексте решения проблем энергетической безопасности, энергетической независимости Украины. Реальный потенциал биоэнергетики Украины, как великой аграрной державы, оцениваем примерно в 27-28 миллиардов природного газа, который мы можем заместить,

– рассказал сопредседатель конференции "Энергия из биомассы" Александр Домбровский.

Опытом того, как можно получать экологическую чистую энергию, утилизируя отходы собственного производства, поделился эксперт агроиндустриального холдинга МХП. Сейчас эта компания лидер по производству биогаза в Украине. Агрохолдингом построены два современных биогазовых комплекса на базе птицефабрик.

"ОП "Биогаз Ладыжин" ООО "Винницкая птицефабрика" – один из крупнейших биогазовых комплексов в Украине и крупнейший комплекс в Европе по переработке куриного помета. В агробизнесе очень важно учитывать органические отходы, которые образуются в любом производстве, и переработка этих отходов может дополнительно приносить прибыль. Это перспективное направление, и оно в Украине ежегодно растет", – отметил директор "МХП Эко Энерджи" Иван Тракслер.

В целом Международная конференция "Энергия из биомассы" считается наиболее значимым событием в сфере возобновляемой энергетики. Ежегодно на ней обмениваются современным опытом внедрения экологически чистых технологий ведущие эксперты и признанные производители из многих стран мира.