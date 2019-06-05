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      В Киеве состоялся фестиваль для детей и молодежи "Сказочные мечты"

      Новая тема 17 Читати новину українською

      "Сказочные мечты" особой молодежи. В Киеве прошел пятый, ежегодный, фестиваль таланта и красоты для детей и молодежи с особыми потребностями.

      Полтысячи участников в возрасте от 6 до 35 лет из разных регионов Украины демонстрировали на сцене фестиваля свои таланты – актерскую игру, вокал, танцы, оригинальные жанры, а также рисунки и изделия декоративно прикладного искусства. Фестиваль состоялся при поддержке торговой марки яиц "Квочка", агрохолдинга "Авангард".

      "Мы помогаем воплощать мечты детей в реальность. Они очень талантливы. Многие дети поют, танцуют, рисуют очень красиво. Дети что-то делают своими руками. Фестиваль проходит под эгидой аграрной компании "Авангард" и торговой марки "Квочка", – сказала организатор фестиваля "Сказочные мечты" Наталья Мирошниченко.

      "Торговая марка квочка – это яйца, которые продаются по всей Украине. Мы заботимся о детях и их семьях, и хотим дать возможность талантливым детям с ограниченными возможностями проявить свои таланты", – отметила руководитель PR отдела Ukrlandfarming Марианна Конина.

      Выступления участников фестиваля оценивало профессиональное звездное жюри.

      "Я увидела невероятное количество талантливых, очень красивых детей, получила огромный заряд любви и позитива", – поделилась прима-балерина Национальной оперы Украины им. Шевченко Екатерина Кухар.

      "Я была на сцене и пела песню "Подоляночка". Всем понравилась моя песня и все аплодировали", – сказала участница фестиваля из Сичеславской области Лилия Люцко.

      Для молодежи устроили творческие мастер-классы, зоны где можно было пообщаться, найти новых друзей, полакомиться мороженым. Отличия и подарки получили все участники фестиваля.

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      Теги: Новости Киева Укрлендфарминг Ukrlandfarming Фестивали
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