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      В Киеве стартовала выставка художника Марчука, попавшего в рейтинг "100 гениев современности"

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      Творчество Ивана Марчука – это своеобразная визитка Украины, а самого художника называют украинским Ван Гогом. Однако в отличие от своего голландского коллеги, у Марчука до сих пор нет своего музея или галереи у себя на родине.

      За всю свою жизнь художник Иван Марчук нарисовал более 5 тысяч полотен. Они хранятся на всех континентах, кроме Антарктиды.

      Интересно! Похищенную нацистами картину вернули в Украину: детали

      Британское издание Daily Telegraph включило его имя в рейтинг "100 гениев современности". Мир знает украинца как автора уникальной техники – плентанизма.

      Когда смотришь на картину – это как тоненькие ниточки. Иван Степанович ездил на Черниговщину в гости к знакомому художнику. Там он увидел, как невероятно переплетаются на фоне ясного неба ветви деревьев,
      – искусствовед Жанна Тарнопольская.

      В советское время Марчук, которого сейчас знает весь мир, был запрещен. Его не принимали, не выставляли, не награждали. Потому что считали подозрительным. Он общался на украинском, от имени интеллигенции писал письма в поддержку диссидентов. Убегая от реальности, Марчук эмигрировал и 12 лет, до конца 80-х, жил в Австралии, Америке и Канаде.

      Мой талант принадлежит человечеству, Украина не имеет на него патента. Я не имею условий даже для работы,
      – отметил Иван Марчук.

      Художник имеет мастерскую, но до сих пор нет места, где мог бы выставлять свои работы. Более двух месяцев в столичной галерее ARTAREA действовала выставка "Секреты гениальности: 100 неизвестных произведений Марчука": картин-притч, графики, пейзажей и абстракции. В то же время, картины мастера воспроизводили цифровое панорамное видеошоу.


      Выставка Ивана Марчука

      Власть не раз обещала создать музей его творчества. Президенты менялись, а строительство так и не начали.

      Есть позиция по образованию музея современного искусства. Отдельное крыло, я не знаю как это будет выглядеть, должно быть посвящено таким художникам как Иван Марчук,
      – предположила заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко.

      Но Марчуку этого не достаточно, он хочет собственный музей. Сейчас украинцы съезжаются в столицу, чтобы познакомиться с "плентанизмом" Марчука. В основе выставки – картины художника, вернувшиеся в Украину после шестилетнего мирового турне.

      Фото картин художника Ивана Марчука:

      Важно! Нашли похищенные картины известного украинского художника Ивана Марчука

      Внезапная отставка правительства РФ: что задумал Путин
      15 января
      4924
      Автор: Леся Виговська , Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости Киева Иван Марчук Исскусство Новости культуры
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