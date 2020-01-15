В Киеве стартовала выставка художника Марчука, попавшего в рейтинг "100 гениев современности"

Творчество Ивана Марчука – это своеобразная визитка Украины, а самого художника называют украинским Ван Гогом. Однако в отличие от своего голландского коллеги, у Марчука до сих пор нет своего музея или галереи у себя на родине.

За всю свою жизнь художник Иван Марчук нарисовал более 5 тысяч полотен. Они хранятся на всех континентах, кроме Антарктиды.

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Британское издание Daily Telegraph включило его имя в рейтинг "100 гениев современности". Мир знает украинца как автора уникальной техники – плентанизма.

Когда смотришь на картину – это как тоненькие ниточки. Иван Степанович ездил на Черниговщину в гости к знакомому художнику. Там он увидел, как невероятно переплетаются на фоне ясного неба ветви деревьев,

– искусствовед Жанна Тарнопольская.

В советское время Марчук, которого сейчас знает весь мир, был запрещен. Его не принимали, не выставляли, не награждали. Потому что считали подозрительным. Он общался на украинском, от имени интеллигенции писал письма в поддержку диссидентов. Убегая от реальности, Марчук эмигрировал и 12 лет, до конца 80-х, жил в Австралии, Америке и Канаде.

Мой талант принадлежит человечеству, Украина не имеет на него патента. Я не имею условий даже для работы,

– отметил Иван Марчук.

Художник имеет мастерскую, но до сих пор нет места, где мог бы выставлять свои работы. Более двух месяцев в столичной галерее ARTAREA действовала выставка "Секреты гениальности: 100 неизвестных произведений Марчука": картин-притч, графики, пейзажей и абстракции. В то же время, картины мастера воспроизводили цифровое панорамное видеошоу.



Выставка Ивана Марчука

Власть не раз обещала создать музей его творчества. Президенты менялись, а строительство так и не начали.

Есть позиция по образованию музея современного искусства. Отдельное крыло, я не знаю как это будет выглядеть, должно быть посвящено таким художникам как Иван Марчук,

– предположила заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко.

Но Марчуку этого не достаточно, он хочет собственный музей. Сейчас украинцы съезжаются в столицу, чтобы познакомиться с "плентанизмом" Марчука. В основе выставки – картины художника, вернувшиеся в Украину после шестилетнего мирового турне.

Фото картин художника Ивана Марчука:

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