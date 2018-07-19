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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

В Киеве суд открыл производство относительно повышения стоимости проезда

64 Читати новину українською
В Киеве суд открыл производство относительно повышения стоимости проезда
/ Фото из открытых источников

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о росте стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Суд назначил дело к рассмотрению в подготовительном заседании на 16 августа.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

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"Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке", – говорится в сообщении суда в Facebook.

Напомним, с 14 июля в Киеве подорожал проезд. Теперь за разовую поездку в любом виде транспорта придется заплатить 8 гривен.

Теги: Новости Киева Транспорт
Источник: 24 Канал
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