В Киеве суд открыл производство относительно повышения стоимости проезда
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о росте стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Суд назначил дело к рассмотрению в подготовительном заседании на 16 августа.
Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
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"Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об установлении новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке", – говорится в сообщении суда в Facebook.
Напомним, с 14 июля в Киеве подорожал проезд. Теперь за разовую поездку в любом виде транспорта придется заплатить 8 гривен.
Источник: 24 Канал
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