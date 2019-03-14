В Киеве нашли мертвым работника Администрации Президента (обновлено)

Тело мужчины нашли прохожие в Шевченковском районе Киева. По предварительным данным, убитый – Александр Бухтатый, работник администрации Президента Украины Петра Порошенко. Полиция утверждает, что явных признаков насильственной смерти у жертвы нет.

Мертвого мужчину на улице Багговутовской в Киеве, возле недостроенной церкви, нашли случайные прохожие. Случилось это около 7 часов утра 14 марта 2019 года, как сообщили Вартові Еспресо. Издание сообщило, ссылаясь на собственные источники, что мужчину убили, а зовут его – Александр Бухтатый.

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Что известно о жертве? Александру Бухтатому было 46 лет, женат, есть сын. Работал в Администрации Президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики (соответствующее удостоверение в кармане одежды нашли правоохранители).



Удостоверение, найденное правоохранителями у жертвы

В 2018 году защитил ученую степень доктора наук по специальности "государственное управление".

Тело мужчины нашли вблизи недостроенной церкви

В 2016 году, когда президент создал Совет по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова, Александр вошел в его состав и стал его секретарем. Этот совет – консультативный орган при президенте, призванный мониторить ситуацию в Украине с нарушениями свободы слова (за 2018 год таких зарегистрировано около 200) и созданием условий безопасной работы для журналистов. Правда, несмотря на то, что совет должен, согласно условиям создания, собираться ежеквартально, в 2018 году он не собирался ни разу.

У мужчины окровавлена голова, в кармане – удостоверение работника Администрации Президента

Сейчас на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства убийства. Пока известно, что мужчина вышел в 6:50 с работы, но далеко не дошел. У него разбита голова. Связано ли убийство мужчины с его профессиональной деятельностью – пока неизвестно.



Следователи выясняют обстоятельства

Старший инспектор Шевченковского управления полиции города Киев Анна Зубрева подтвердила 24 каналу информацию о факте преступления, но по установлению личности погибшего проводятся следственные действия и информация проверяется. Тем временем директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, по утверждению издания "Информатор", подтвердил личность убитого.



Место преступления, работает следственно-оперативная группа

На сайте Национальной полиции обнародовали информацию о том, что на теле убитого работника АП "явных признаков насильственной смерти не обнаружено". "Украинская правда" со ссылкой на источник в Администрации Президента сообщила, что у мужчины украли телефон и банковскую карточку. К тому же, у него был разбитый и окровавленный нос. Источник УП также намекнул, что полиция задержала подозреваемых.