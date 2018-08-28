В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводе "Маяк": фото

В Киеве на Петровке вспыхнул крупный пожар на заводе "Маяк". По словам очевидцев, горят все 5 этажей здания.

Об этом информирует Facebook-сообщество "dtp.kiev.ua".

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Масштабный пожар в Киеве на Петровке. Горит помещение завода "Маяк". Сразу 5 этажей,

– говорится в заметке.

Отмечается, что на место выехали пожарные. Впоследствии стало известно, что у спасателей возникли трудности с заездом к зданию.

"Подъехать с первого раза пожарные не смогли – ушли на второй круг и "зашли" через ворота завода. Затем машина полиции и скорая", – написал очевидец.

"Скоро на этом месте построят очередной ТРЦ или ЖК", "Может, сразу придумаем название новому ТРЦ. "Mayak Fire Mall" подойдет?" – пишут люди в соцсетях, намекая на причину возгорания.