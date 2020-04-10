В Киеве ввели обязательный карантин в местах массового заражения COVID-19

В местах столицы, где обнаружили очаги коронавирусной инфекции, введен принудительный карантин. В частности, речь идет о некоторых предприятиях и учреждениях.

Об этом во время своего традиционного брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко. Решение о принудительный карантин для некоторых объектов столицы, по словам мэра, приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Обратите внимание Купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно, – Кличко

Будет введен принудительный карантин в местах, где обнаружены очаги заболевания: на предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу, и мы сейчас делаем все для этого,

– уточнил Кличко.

Брифинг Виталия Кличко относительно эпидемиологической ситуации в Киеве: видео

Что известно о коронавирусе в Киеве:

В столице стремительно растет количество больных COVID-19. Так по состоянию на 10 апреля в Киеве обнаружили уже почти 350 случаев инфицирования граждан коронавирусом.

Так, за минувшие сутки прибавилось еще 13 подтвержденных случаев заболевания, среди них – 2 медиков.

Киев занимает вторую позицию по количеству инфицированных после Буковины. До недавнего времени столица удерживала печальное первенство.

Есть среди зафиксированных в Киеве случаев коронавирус и летальные. Их – 6.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала