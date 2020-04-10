13:41
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Киеве ввели обязательный карантин в местах массового заражения COVID-19

      - Читати новину українською
      В Киеве ввели принудительный карантин в местах, где обнаружили очаги COVID-19 / Getty images

      В местах столицы, где обнаружили очаги коронавирусной инфекции, введен принудительный карантин. В частности, речь идет о некоторых предприятиях и учреждениях.

      Об этом во время своего традиционного брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко. Решение о принудительный карантин для некоторых объектов столицы, по словам мэра, приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

      Обратите внимание Купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно, – Кличко

      Будет введен принудительный карантин в местах, где обнаружены очаги заболевания: на предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу, и мы сейчас делаем все для этого,
      – уточнил Кличко.

      Брифинг Виталия Кличко относительно эпидемиологической ситуации в Киеве: видео

      Что известно о коронавирусе в Киеве:

      • В столице стремительно растет количество больных COVID-19. Так по состоянию на 10 апреля в Киеве обнаружили уже почти 350 случаев инфицирования граждан коронавирусом.
      • Так, за минувшие сутки прибавилось еще 13 подтвержденных случаев заболевания, среди них – 2 медиков.
      • Киев занимает вторую позицию по количеству инфицированных после Буковины. До недавнего времени столица удерживала печальное первенство.
      • Есть среди зафиксированных в Киеве случаев коронавирус и летальные. Их – 6.

      Коронавірус Симптоми
      Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости политики Карантин в Украине 2020 Виталий Кличко Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 "Пленки Ермака": важные вопросы о фигурантах дела
      Юрій Бутусов
      сегодня , 08:40 Как не довести украинцев к голоду и протестов: шесть важных шагов
      Анатолій Амелін