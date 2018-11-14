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      В Киеве выпал первый снег: фото и видео

      415 Читати новину українською
      Первый снег в Киеве
      Первый снег в Киеве / Соцсети

      В среду, 14 ноября, в Киеве начал падать первый снег. Ожидается, что в столице образуется слой снега толщиной в 3-6 сантиметров.

      Пользователи социальных сетей делятся кадрами киевского снега.

      Кроме снега в Киеве, синоптики предупреждали, что на дорогах столицы образуется гололедица.

      Смотрите также: Крым засыпало снегом: невероятные фото и видео

      Идти снег будет также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области.

      Что касается температуры воздуха, то в среду в Киеве столбики термометров будут показывать 1+1 градус.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      От і прийшла Зима!) #першийсніг #листопад #сніг

      Допис, поширений Олеся (@morisa_olesya)

      В Киеве выпал первый снег: смотрите видео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Перший сніг ️️️️️ #МишАня #зима #сніг #дочекалися

      Допис, поширений Anuta Ivanova (@anutaivanovaflowers)

       

      Теги: Новости Украины Погода Киев замело снегом Непогода в Украине Новости Киева Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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