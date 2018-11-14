В Киеве выпал первый снег: фото и видео
В среду, 14 ноября, в Киеве начал падать первый снег. Ожидается, что в столице образуется слой снега толщиной в 3-6 сантиметров.
Пользователи социальных сетей делятся кадрами киевского снега.
Кроме снега в Киеве, синоптики предупреждали, что на дорогах столицы образуется гололедица.
Смотрите также: Крым засыпало снегом: невероятные фото и видео
Идти снег будет также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области.
Что касается температуры воздуха, то в среду в Киеве столбики термометров будут показывать 1+1 градус.
В Киеве выпал первый снег: смотрите видео
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине12 октября , 13:25
Все о блокаде российских фур: почему этим снова занимаются активисты15 февраля 2016 , 20:55
В Украине впервые выступил барабанщик "Beatles" Ринго Старр5 июня 2011 , 16:20 1
Гонка между Lamborghini и истребителем МиГ-29: Видео14 августа , 11:15