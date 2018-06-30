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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве высадят 140 кустов буксуса на память о коррупционерах

129 Читати новину українською
Парк коррупции
Парк коррупции / www.5.ua

В день закрытия Парка коррупции в субботу, 30 июня, в киевском Ботаническом саду имени Гришко высадят 140 кустов буксуса – по количеству дел против коррупционеров.

Об этом информируют на сайте организации.

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"Приглашаем вас вместе с руководительницей Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Экой Ткешелашвили, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и посетителями Парка высадить Аллею борьбы. Будут высажены 140 кустов буксуса – по числу дел против коррупционеров, которые на данный момент переданы НАБУ в суд", – отмечается в сообщении.

Идея акции заключается в том, что общество шлет понятный мессидж украинским судам: мы посадили 140 кустов, теперь дело за вами, говорится в сообщении.

Парк коррупции открылся в Киеве 1 июня. 9 палаток площадью 700 квадратных метров появились в Национальном ботаническом саду имени Гришко. Интерактивный парк для взрослых и детей объясняет сложную тему через понятные образы, объекты, виртуальную реальность, 3D, интерактивные панели и инсталляции.

Теги: Новости Украины Новости Киева Коррупция
Источник: 24 Канал
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