В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка: купюры усеяли улицу – фото

На Русановке в Киеве грабители взорвали отделение Ощадбанка. Скорее всего, взрывное устройство установили возле банкомата, купюры из него разлетелись по всей улице.

Дерзкий грабеж произошел на улице Энтузиастов, что в Днепровском районе столицы. Уже известно, что совершили его двое неизвестных. Об этом информируют в фейсбук-сообществе dtp.kiev.ua.

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Взрывной волной обломки унесло более чем на 20 метров. При этом стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упал на пол потолок.

После ограбления злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen Passat в сторону станции метро "Славутич".



Отделение Ощадбанка в Киеве взорвали​ / фото dtp.kiev.ua



Купюры разбросало по улице​ / фото dtp.kiev.ua

Полиция уже ввела план перехвата "Сирена" / фото dtp.kiev.ua

На месте происшествия работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумму украденной наличности пытаются установить.

В столице ввели операцию "Сирена", автомобиль злоумышленников разыскивают.

Дерзкое ограбление произошло на столичной Русановке