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      В Киеве задержали неизвестного иностранца с арсеналом оружия в сумке

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      У мужчины обнаружили пистолет, обоймы и гранаты
      У мужчины обнаружили пистолет, обоймы и гранаты / Информатор

      На стоянке одного из супермаркетов правоохранители совместно с членами "Автопатруль Майдан" задержали гражданина Киргизии. В его сумке полицейские обнаружили три гранаты с запалами, а также пистолет и две полные обоймы патронов к нему.

      Инцидент произошел около 15:15 на Броварском проспекте, сообщает Информатор.

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      Среди прочего у мужчины было найдено комплект "стяжек", перчатки и балаклавы, поэтому правоохранители предполагают, что он может быть причастен к группировке, которое занимается похищением людей.

      Невідомий зі зброєю у Києві
      В сумке у мужчины нашли оружие и гранаты / Фото Информатор

      Представители "Автопатруль Майдан" расказали, что полицейские заметили подозрительный автомобиль Lexus на стоянке супермаркета Novus. В момент, когда из машины выходил мужчина, копы подошли к нему и попросили предъявить документы. На что злоумышленник отреагировал агрессивно. Мужчина достал пистолет и, угрожая представителям полиции, попытался спрятаться за супермаркетом. Однако его удалось оперативно задержать.

      Невідомого зі зброєю затримали у Києві
      У мужчины было двое сообщников, которых разыскивает полиция / Фото Информатор

      Отмечается, что двум другим сообщникам удалось скрыться воспользовавшись суматохой. У задержанного мужчины полицейские обнаружили документы обоих беглецов.

      Правоохранители направили все силы на то, чтобы задержать сообщников задержанного мужчины.

      Кстати, 26 августа в центре Киева из гранатомета обстреляли здание ОАО "Мостобуд". Неизвестные лица попали в помещение на четвертом этаже дома. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Оружие Новости Киева Криминальные новости
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