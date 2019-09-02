На стоянке одного из супермаркетов правоохранители совместно с членами "Автопатруль Майдан" задержали гражданина Киргизии. В его сумке полицейские обнаружили три гранаты с запалами, а также пистолет и две полные обоймы патронов к нему.

Инцидент произошел около 15:15 на Броварском проспекте, сообщает Информатор.

Читайте также: В Киеве вооруженный ружьем мужчина ограбил ювелирный магазин

Среди прочего у мужчины было найдено комплект "стяжек", перчатки и балаклавы, поэтому правоохранители предполагают, что он может быть причастен к группировке, которое занимается похищением людей.



В сумке у мужчины нашли оружие и гранаты / Фото Информатор

Представители "Автопатруль Майдан" расказали, что полицейские заметили подозрительный автомобиль Lexus на стоянке супермаркета Novus. В момент, когда из машины выходил мужчина, копы подошли к нему и попросили предъявить документы. На что злоумышленник отреагировал агрессивно. Мужчина достал пистолет и, угрожая представителям полиции, попытался спрятаться за супермаркетом. Однако его удалось оперативно задержать.



У мужчины было двое сообщников, которых разыскивает полиция / Фото Информатор

Отмечается, что двум другим сообщникам удалось скрыться воспользовавшись суматохой. У задержанного мужчины полицейские обнаружили документы обоих беглецов.

Правоохранители направили все силы на то, чтобы задержать сообщников задержанного мужчины.

Кстати, 26 августа в центре Киева из гранатомета обстреляли здание ОАО "Мостобуд". Неизвестные лица попали в помещение на четвертом этаже дома. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.