В Киеве задержали серийного маньяка: подробности

В Киеве задержали опасного злоумышленника, которого подозревают в серийных нападениях и насильственных действиях по отношению к двум женщинам. Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению еще 5 нападений.

Об этом на своей странице в Facebook информирует пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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В понедельник, 9 июля, в Подольское УП ГУНП в Киеве поступило сообщение о том, что на улице Белицкой в Киеве неизвестный мужчина напал на 20-летнюю девушку, под угрозой насилия принудил ее к половым отношениям и ограбил. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего и задержали его,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленником оказался 45-летний житель столицы. Он уже был судим за совершение разбойного нападения.

Кроме того, во время обыска в его доме правоохранители изъяли женские украшения, которые он похитил ранее при совершении аналогичного нападения. Вторая жертва уже опознала свои вещи.

На этот момент правоохранители проверяют причастность подозреваемого к еще 5 похожим преступлениям.

Местная прокуратура уже объявила этому мужчине о подозрении, сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.