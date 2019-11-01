В Киеве закрыли станции метро после звонка о минировании

Аноним сообщил о якобы минировании Киевского метро. Поэтому станции метро "Театральная" и "Крещатик" закрыты на вход и на выход вместе с пересадками на другие линии подземки. Впоследствии закрыли на вход и станцию "Арсенальная".

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – сообщили в Киевском метрополитене. Читайте также: Новые правила в киевском метро: запрещено попрошайничать и играть на музыкальных инструментах В результате инцидента в метро возникла большая давка, сообщила корреспондентка 24 канала Анна Калюжная. Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Это применяется из соображений безопасности, чтобы избежать давки и травм на платформе. На выход станция "Арсенальная" работает в обычном режиме. Что стоит делать в случае теракта или его угрозы? Не трогайте пакеты или сумки, лежащие без присмотра. Сообщите о находке работнику полиции.

В присутствии террористов не выказывайте свое недовольство, воздержитесь от резких движений.

В случае угрозы применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, проходов и лестниц.

Используйте любую возможность для спасения.

Если произошел взрыв – постарайтесь не допустить пожара и паники, окажите домедицинскую помощь пострадавшим.

Старайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите о них прибывшим сотрудникам спецслужб.