В Киеве закрыли станции метро после звонка о минировании
Аноним сообщил о якобы минировании Киевского метро. Поэтому станции метро "Театральная" и "Крещатик" закрыты на вход и на выход вместе с пересадками на другие линии подземки. Впоследствии закрыли на вход и станцию "Арсенальная".
"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – сообщили в Киевском метрополитене.
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В результате инцидента в метро возникла большая давка, сообщила корреспондентка 24 канала Анна Калюжная.
Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Это применяется из соображений безопасности, чтобы избежать давки и травм на платформе.
На выход станция "Арсенальная" работает в обычном режиме.
Что стоит делать в случае теракта или его угрозы?
- Не трогайте пакеты или сумки, лежащие без присмотра. Сообщите о находке работнику полиции.
- В присутствии террористов не выказывайте свое недовольство, воздержитесь от резких движений.
- В случае угрозы применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, проходов и лестниц.
- Используйте любую возможность для спасения.
- Если произошел взрыв – постарайтесь не допустить пожара и паники, окажите домедицинскую помощь пострадавшим.
- Старайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите о них прибывшим сотрудникам спецслужб.