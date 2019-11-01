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      В Киеве закрыли станции метро после звонка о минировании

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      Киевское метро сегодня закрыли - кикие станции не работают 1 ноября 2019
      Киевское метро закрыли после сообщения о минировании / Фото Анны Калюжной (24 канал)

      Аноним сообщил о якобы минировании Киевского метро. Поэтому станции метро "Театральная" и "Крещатик" закрыты на вход и на выход вместе с пересадками на другие линии подземки. Впоследствии закрыли на вход и станцию "Арсенальная".

      "Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", – сообщили в Киевском метрополитене.

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      В результате инцидента в метро возникла большая давка, сообщила корреспондентка 24 канала Анна Калюжная.

      Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Это применяется из соображений безопасности, чтобы избежать давки и травм на платформе.

      На выход станция "Арсенальная" работает в обычном режиме.

      Что стоит делать в случае теракта или его угрозы?

      • Не трогайте пакеты или сумки, лежащие без присмотра. Сообщите о находке работнику полиции.
      • В присутствии террористов не выказывайте свое недовольство, воздержитесь от резких движений.
      • В случае угрозы применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, проходов и лестниц.
      • Используйте любую возможность для спасения.
      • Если произошел взрыв – постарайтесь не допустить пожара и паники, окажите домедицинскую помощь пострадавшим.
      • Старайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите о них прибывшим сотрудникам спецслужб.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Метро Транспорт Чрезвычайное происшествие Новости Киева
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