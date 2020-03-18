В Киеве запустят "шаттлы", которые будут дублировать маршруты метро

В Киеве уже начали разрабатывать дополнительные маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать маршруты метро.

Генеральный директор коммунального предприятия "Киевпастранс" Дмитрий Левченко во время брифинга заявил, что сейчас уже есть маршруты, которые пересекают или дублируют линии метрополитена.

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Но сейчас мы разрабатываем дополнительные маршруты, так называемые шаттлы, которые будут курсировать именно по ветке метро с минимальным количеством остановок,

– пояснил Левченко.

По предварительной информации, решение о дополнительных маршрутках примут завтра.

Левченко отметил, что у "Киевпастранса" есть дополнительный транспорт, но пока его не применяют, потому что людям на период карантина не стоит без необходимости выходить из дома и ездить в общественном транспорте.

Обратите внимание! Киевпастранс и частные перевозчики, которые работают на территории Киева, обязаны с 12 часов 18 марта до 3 апреля обеспечить маршруты наземного транспорта, которые будут дублировать движение метро.

Что известно об ограничениях во время карантина?На время карантина украинские власти ввели ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В частности, запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.



Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Кроме того, все обязаны пользоваться средствами личной защиты. Накануне официальные представители власти сообщали, что людей без масок просто не будут пускать в общественный транспорт.



Однако на самом деле в городах происходит все немного иначе: маршрутки переполнены, а люди масками не пользуются.



Какие ограничения из-за карантина в Украине / Инфографика 24 канала