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      В Киевской области неожиданно выпал снег: фото

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      В Киевской области выпал снег 5 августа 2019 и град
      В Киевской области выпал снег / Фото Лаврентия Царука

      Неожиданно посреди лета, 5 августа, в Киевской области выпал небольшой снег. Это может свидетельствовать о глобальных изменениях климата.

      Об этом сообщил адвокат Лаврентий Царук на своей странице в Facebook.

      По его словам, около 12 часов дня возле его дачи недалеко от Киева (в направлении Житомира) выпал снег.

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      "Сначала я планировал шуточный пост про декабрь, сани и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальными изменениями климата не закончится", – написал он в соцсети.

      Впоследствии синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook ответила, что это был не снег, а град.

      Отметим, что в июле этого года снег уже падал в Карпатах. Так, на горе Поп 10 июля начал падать снег с дождем. В тот же день снег выпал и в румынских Карпатах на горе Петрос на высоте 2300 метров.

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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Новости Киева Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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