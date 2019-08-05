В Киевской области неожиданно выпал снег: фото

Неожиданно посреди лета, 5 августа, в Киевской области выпал небольшой снег. Это может свидетельствовать о глобальных изменениях климата.

Об этом сообщил адвокат Лаврентий Царук на своей странице в Facebook.

По его словам, около 12 часов дня возле его дачи недалеко от Киева (в направлении Житомира) выпал снег.

Когда в Украину вернется жара до +30 градусов – прогноз читайте здесь

"Сначала я планировал шуточный пост про декабрь, сани и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальными изменениями климата не закончится", – написал он в соцсети.

Впоследствии синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook ответила, что это был не снег, а град.

Отметим, что в июле этого года снег уже падал в Карпатах. Так, на горе Поп 10 июля начал падать снег с дождем. В тот же день снег выпал и в румынских Карпатах на горе Петрос на высоте 2300 метров.