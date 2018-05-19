В киевском метро к Лиге Чемпионов появился "вагон-футбольное поле"
С 19 мая в метро Киева будет курсировать "вагон-стадион". Вагон стилизованный под футбольное поле. На спинках сидений обозначены номера "игроков".
Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.
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Подарок для пассажиров подготовила компания MasterCard совместно с метрополитеном,
– написала Макогон.
Отмечается, что вагон будет курсировать по "синей" ветке, на которой расположена станция метро "Олимпийская".
Источник: 24 канал
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