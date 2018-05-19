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В киевском метро к Лиге Чемпионов появился "вагон-футбольное поле"

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С сегодняшнего дня в киевском метро будет курсировать вагон-стадион
С сегодняшнего дня в киевском метро будет курсировать вагон-стадион / Соцсети

С 19 мая в метро Киева будет курсировать "вагон-стадион". Вагон стилизованный под футбольное поле. На спинках сидений обозначены номера "игроков".

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

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Подарок для пассажиров подготовила компания MasterCard совместно с метрополитеном,
– написала Макогон.

Отмечается, что вагон будет курсировать по "синей" ветке, на которой расположена станция метро "Олимпийская".

 

Теги: Новости Киева Новости политики Транспорт метро Лига чемпионов
Источник: 24 канал
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