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      В Китае завершается строительство крупнейшего аэропорт в мире: фото

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      Заканчивается строительство крупнейшего в мире авиахаба Пекин Дасин
      Заканчивается строительство крупнейшего в мире авиахаба Пекин Дасин / Фото из открытых источников

      В 2019 году в Китае откроется международный аэропорт Пекин Дасин – новый самый большой авиахаб мира.

      Об этом сообщило издание Сhinadaily.

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      Дизайн главного здания аэропорта разработала известная британская архитектор иракского происхождения Заха Хадид. Аэропорт будет насчитывать более 80 посадочных полос, но благодаря особой форме терминала добраться из его центра к любым воротам можно будет всего за несколько минут.

      Строительство аэропорта проходит в пекинском районе Дасин, у границы с городским округом Ланфан. От авиаузла до центра Пекина – 46 километров. Аэропорт должен стать крупным транспортным хабом. Кроме авиатерминала, здесь будет точка пересечения железных дорог, которую разместят под землей.

      Фасадные работы уже завершены. Предполагается, что к 2025 году аэропорт будет обслуживать около 70 миллионов пассажиров в год, при этом его максимальная пропускная способность составит 100 миллионов человек в год.

      Чтобы конструкция аэропорта не вибрировала через проезжающих прямо под ним скоростные поезда, строители использовали более тысячи демпферов – специальных устройств для гашения колебаний. Поезда могут спокойно проезжать терминалом на скорости 300 километров в час.

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      В Дасине семь взлетно-посадочных полос, он сможет ежегодно принимать и отправлять по 620 тысяч рейсов. Аэропорт занимает почти полсотни квадратных километров, для его строительства пришлось сносить и передислоцировать несколько населенных пунктов.

      Главный терминал аэропорта Дасин – шестиугольная "звезда" площадью около 700 тысяч квадратных метров. В каждой из пяти "стрел" главного терминала будет свой особый интерьер, изображающая ценность одного из национальных маркеров страны: это шелкография, чай, фарфор, сельское хозяйство и китайские сады.

       

      Теги: Путешествия авиация Китай
      Источник: 24 Канал
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