В Лондоне группу людей облили кислотой: есть пострадавшие
Во вторник, 4 сентября, в лондонском районе Ноттинг-Хилл на людей плеснули кислотой. В результате инцидента пострадало 3 человека.
Об этом сообщает Express.
Отмечается, что пострадавших доставили в больницу. Полиция уточнила, что на людей вылили "отравляющее вещество" около 14:00 по местному времени.
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"Три человека пострадало в результате возможной атаки с использованием кислоты в Вестборн-Гроув, вблизи Ноттинг-Хилл, в западном Лондоне", – говорится в сообщении.
На место инцидента прибыли парамедики и спасатели. Детали инцидента выясняются.
Источник: 24 Канал
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