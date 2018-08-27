В Луганской области горит химзавод: огонь тушат третьи сутки

В Луганской области пожар, который произошел в результате возгорания шламонакопителя на Северодонецком "Азоте", тушат третьи сутки.

Об этом спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александр Чалый сообщил "Общественному радио".

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По его словам, пожар сразу локализовали, но полностью до сих пор не потушили.

Информация о пожаре поступила еще позавчера около 12:00. Горел шламонакопитель Северодонецкого объединения "Азот". Площадь пожара составляет около 5 гектаров,

– сказал он.

По данным издания, местные жители жалуются на неприятный запах и дым от пожара. В ГСЧС отмечают, что в зависимости от ветра запах доходит до Лисичанска и Северодонецка.



"Этот шлагонакопитель уже два года не работает, там, видимо, сохранились какие-то технологические сбросы. Загорелась сухая трава на нем. Поэтому наблюдается запах. Ясно, что им не стоит дышать", – отметил Чалый.

Напомним, в воскресенье, 26 августа, вспыхнул пожар на несанкционированной свалке вблизи Балаклеи Харьковской области.