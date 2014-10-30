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      В Луганской области боевики обстреляли 5 населенных пунктов

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      В Луганской области боевики обстреляли 5 населенных пунктов
      / www.gettyimages.com

      Вчера в Луганской области террористы ЛНР из минометов, артиллерии и крупнокалиберных пулеметов обстреляли пять населенных пунктов.

      Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

      В частности, в пгт. Станица Луганская один из снарядов взорвался в 300 метрах от здания райгосадминистрации, повреждены жилые дома и подсобные помещения.

      Также из минометов и артиллерии боевики обстреляли н.п. Горское, Золотое и пгт Тошковка в Попаснянском районе.

      В Тошковке снаряд террористов попал в общеобразовательную школу.

      К счастью, занятия уже закончились, поэтому детей в школе не было. На момент попадания снаряда в школе оставались директор с завучем, они не пострадали.

      Из-за повреждения продолжать обучение в школе невозможно. На месте работают спасательные и ремонтные службы.

      Уже сегодня утром террористы обстреляли из артиллерии и "Градов" с. Новотошковское.

      "С военной точки зрения террористы осуществили совершенно бессмысленный шаг, поскольку в этом селе нет и не было украинских военных. Зато такими действиями террористы уничтожают украинские села и убивают мирных граждан", — отметили в СНБО.

      Напомним, по информации председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, боевики из "Градов" обстреливают поселок Новотошковское. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

      Теги: СНБО Новости Луганска терроризм ТОП
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 30 октября 2014
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