В Луганской области боевики обстреляли 5 населенных пунктов

Вчера в Луганской области террористы ЛНР из минометов, артиллерии и крупнокалиберных пулеметов обстреляли пять населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

В частности, в пгт. Станица Луганская один из снарядов взорвался в 300 метрах от здания райгосадминистрации, повреждены жилые дома и подсобные помещения.

Также из минометов и артиллерии боевики обстреляли н.п. Горское, Золотое и пгт Тошковка в Попаснянском районе.

В Тошковке снаряд террористов попал в общеобразовательную школу.

К счастью, занятия уже закончились, поэтому детей в школе не было. На момент попадания снаряда в школе оставались директор с завучем, они не пострадали.

Из-за повреждения продолжать обучение в школе невозможно. На месте работают спасательные и ремонтные службы.

Уже сегодня утром террористы обстреляли из артиллерии и "Градов" с. Новотошковское.

"С военной точки зрения террористы осуществили совершенно бессмысленный шаг, поскольку в этом селе нет и не было украинских военных. Зато такими действиями террористы уничтожают украинские села и убивают мирных граждан", — отметили в СНБО.

Напомним, по информации председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, боевики из "Градов" обстреливают поселок Новотошковское. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.