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      В Луганской области подсчет голосов продолжается уже третьи сутки

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      В Луганской области окружные комиссии уже третьи сутки обрабатывают избирательные бюллетени и говорят, что им нужно еще столько же времени, чтобы завершить работу. На что члены УИК возмущаются, а представители политических партий выдвигают обвинения. В окружных комиссиях оправдываются — все проблемы из-за неподготовленных кадров.

      В Луганской области участковые избирательные комиссии до сих пор сдают бюллетени в окружкомы. Из 5-ти, которые здесь работают, еще ни одна не завершила процесс. Поэтому правоохранители начали расследование, почему затягивается работа.

      В 113-м окружкоме в Сватово уже третьи сутки ночуют около 300 председателей, заместителей и секретарей участковых комиссий. Вместе с ними мешки с бюллетенями и протоколами. Главная причина затягивания времени неподготовленность членов участковых комиссий к работе на выборах. Люди путаются и делают много ошибок. Протоколы возвращают на уточнение из-за чего и очереди.

      Однако представители партий и мажоритарщики убеждают в затягивании процесса подсчета голосов главным является не человеческий фактор, а политтехнология. Членов УИК изматывают специально, чтобы подтасовать результаты. Поэтому членов ОИК предупреждают будут требовать возбуждения уголовных дел.

      Теги: Новости политики Новости Луганска Выборы в ВР-2014 Луганская область
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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