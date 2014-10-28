В Луганской области подсчет голосов продолжается уже третьи сутки

В Луганской области окружные комиссии уже третьи сутки обрабатывают избирательные бюллетени и говорят, что им нужно еще столько же времени, чтобы завершить работу. На что члены УИК возмущаются, а представители политических партий выдвигают обвинения. В окружных комиссиях оправдываются — все проблемы из-за неподготовленных кадров.

В Луганской области участковые избирательные комиссии до сих пор сдают бюллетени в окружкомы. Из 5-ти, которые здесь работают, еще ни одна не завершила процесс. Поэтому правоохранители начали расследование, почему затягивается работа.



В 113-м окружкоме в Сватово уже третьи сутки ночуют около 300 председателей, заместителей и секретарей участковых комиссий. Вместе с ними — мешки с бюллетенями и протоколами. Главная причина затягивания времени — неподготовленность членов участковых комиссий к работе на выборах. Люди путаются и делают много ошибок. Протоколы возвращают на уточнение — из-за чего и очереди.



Однако представители партий и мажоритарщики убеждают — в затягивании процесса подсчета голосов главным является не человеческий фактор, а политтехнология. Членов УИК изматывают специально, чтобы подтасовать результаты. Поэтому членов ОИК предупреждают — будут требовать возбуждения уголовных дел.