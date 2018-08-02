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В Мариуполе 11-месячный ребенок отравился опасным веществом: малыш в тяжелом состоянии

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В Мариуполе 11-месячный ребенок отравился опасным веществом
В Мариуполе 11-месячный ребенок отравился опасным веществом / Фото из открытых источников

В Мариуполе 11-месячный мальчик выпил опасное вещество, из-за чего попал в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Мариуполя.

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"Оперативники опросили 27-летнюю мать мальчика и установили, что в то время, когда женщина отвлеклась на разогрев пищи для младенца, ее 3-летняя дочь достала из шкафа бутылку с чемеричной водой. Когда мать вернулась в комнату то увидела, что ее маленький сын играл бутылкой, а его руки и рот уже были в опасной жидкости. Женщина смыла чемеричную жидкость водой и накормив, уложила 11 месячного сына спать. Когда ребенок проснулся то у него началась рвота. Тогда женщина вызвала медиков", – говорится в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как отмечает пресс-служба, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Мариуполя отравление
Источник: 24 Канал
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