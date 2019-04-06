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      В Мариуполе многоквартирный дом треснул пополам: фото и видео

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      В Мариуполе со дня на день может обрушиться многоквартирный дом: в таком аварийном состоянии жильцы живут уже 12 лет.

      Трубы с горячей водой там прорвало еще в 2007 году, подвал тогда всю зиму был затоплен. Впоследствии появилась огромная трещина, которая разделила дом почти пополам.

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      Жительница аварийного дома Алла Петровна показала свою квартиру: там повсюду плесень, холод и грибок. Снаружи здание выглядит еще страшнее: трещина тянется через всю стену и уже почти разделила его пополам.

      Аварійний будинок в Маріуполі
      Аварийный дом в Мариуполе

      Аварійний будинок в Маріуполі
      Трещина разделила дом почти пополам

      Аварійний будинок в Маріуполі
      Так дом выглядит изнутри

      На состояние дома влияют и погодные условия. Жители многоэтажки рассказали, что слышат, как трещат стены и обваливается штукатурка.

      Ты не знаешь, чего ждать, когда приходишь домой. Может крыша обвалиться, может на лестнице что-то случиться,
      – отметила одна из жительниц Юлия Формат.

      На протяжении долгих лет горожане пытались решить проблему, писали письма в горсовет, были на встрече с мэром города, и наконец их услышали.

      "К 15 апреля мы привезем проект с экспертизы, проведем торги и начнем первый этап выполнения капитального ремонта. По поручению городского головы, завершить ремонт должны до конца 2019 года", – прокомментировал Федор Евангелистов, заместитель директора департамента ЖКХ мэрии Мариуполя.

      Согласно проекту, уже совсем скоро начнут ремонтировать кровлю и фасад здания, а впоследствии и общие строительные работы, и ремонты подъездов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Мариуполя
      Источник: 24 канал
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