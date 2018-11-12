В Меджлисе придумали наказание за сотрудничество с Россией

Делегаты Курултая крымскотатарского народа VI созыва выдвинули предложение исключать из Меджлиса тех членов, которые сотрудничают с российскими властями оккупированного Крыма.

Об этом заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев во время конференции, передает "Радио Свобода".

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При этом он не назвал конкретных имен и не уточнил, сколько таких кандидатов на исключение.

Некоторые делегаты настаивают на том, чтобы провести голосование об исключении членов Меджлиса, которые предали свой народ и государство. На их место предлагается выбрать новых членов. Другие делегаты Курултая считают, что на предателей в рядах Меджлиса просто можно не обращать внимания,

– сказал Джемилев.

Политик объяснил, что для того, чтобы исключить членов Меджлиса, необходим кворум делегатов. Во время сегодняшней конференции присутствовало около ста членов Меджилу, а этого недостаточно.

Джемилев также подчеркнул, что Курултай и Меджлис – единственные легитимные представительные органы на территории аннексированного Крыма "не только крымских татар, но и всех жителей, которые не предали Украину".

"Ответственность на делегатах – не только перед крымскими татарами, но и перед всеми крымчанами, которые сохранили верность Украине", – подытожил Джемилев.

Что такое Курултай? Национальное собрание, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа. На Курултае крымскотатарский народ представлен делегатами, избранными крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, которые постоянно проживают на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей – гражданами Украины независимо от их места жительства. Срок полномочий состава Курултая – 5 лет.