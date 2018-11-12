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      В Меджлисе придумали наказание за сотрудничество с Россией

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      Джемилев рассказал, как могут наказывать членов Меджлиса за сотрудничество с РФ
      Джемилев рассказал, как могут наказывать членов Меджлиса за сотрудничество с РФ / Фото из открытых источников

      Делегаты Курултая крымскотатарского народа VI созыва выдвинули предложение исключать из Меджлиса тех членов, которые сотрудничают с российскими властями оккупированного Крыма.

      Об этом заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев во время конференции, передает "Радио Свобода".

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      При этом он не назвал конкретных имен и не уточнил, сколько таких кандидатов на исключение.

      Некоторые делегаты настаивают на том, чтобы провести голосование об исключении членов Меджлиса, которые предали свой народ и государство. На их место предлагается выбрать новых членов. Другие делегаты Курултая считают, что на предателей в рядах Меджлиса просто можно не обращать внимания,
      – сказал Джемилев.

      Политик объяснил, что для того, чтобы исключить членов Меджлиса, необходим кворум делегатов. Во время сегодняшней конференции присутствовало около ста членов Меджилу, а этого недостаточно.

      Джемилев также подчеркнул, что Курултай и Меджлис – единственные легитимные представительные органы на территории аннексированного Крыма "не только крымских татар, но и всех жителей, которые не предали Украину".

      "Ответственность на делегатах – не только перед крымскими татарами, но и перед всеми крымчанами, которые сохранили верность Украине", – подытожил Джемилев.

      Что такое Курултай? Национальное собрание, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа. На Курултае крымскотатарский народ представлен делегатами, избранными крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, которые постоянно проживают на территории Украины, и крымскими татарами и членами их семей – гражданами Украины независимо от их места жительства. Срок полномочий состава Курултая – 5 лет.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Мустафа Джемилев Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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