В МИД Украины объявили о планах открыть еще три консульства

В Министерстве иностранных дел заявили, что к концу 2019 года откроют еще три консульства Украины за рубежом. Первым на очереди должно стать консульство Украины в Анталии.

Об этом сообщает "УНН".

"По имеющейся по состоянию на 10 сентября информации, до конца текущего года планируется начать деятельность Консульства Украины в Анталии", – сообщили в МИД.

Кроме того, по информации министерства, в 2019 году планируется открытие консульских учреждений Украины в египетском городе Хургада и испанской Валенсии.

Сейчас в Турции действует также генеральное консульство Украины в Стамбуле, а в Испании – генеральное консульство в Барселоне и консульство в г. Малага.

В чем разница между консульством и посольством?

Посольство – это главное представительство страны, которое призвано в первую очередь решать политические вопросы на высшем уровне. Одна страна может иметь только одно посольство на территории другой страны и располагается оно, как правило, в столице.



Консульство – дипломатическое учреждение низшего уровня, которое призвано в первую очередь решать вопросы, возникающие у физических и юридических лиц. Количество консульств не ограничивается и зависит от практических потребностей.