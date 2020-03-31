В Минсоцполитики собираются проиндексировать пенсии уже в апреле

Министерство социальной политики ищет возможность проиндексировать пенсии в Украине уже в апреле. Сейчас в ведомстве проводят перерасчет.

После того, как Рада проголосует за законопроект о внесении изменений в госбюджет и произойдет обещанная выплата дополнительных денег пенсионерам. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Буквально в эти дни, сегодня – завтра, Министерство социальной политики проводит перерасчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам,

– подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что из фонда борьбы с коронавирусом будут финансировать поддержку людей, которые потеряли работу или вынуждены быть дома и не иметь возможности заработать деньги.

Что известно о надбавках к пенсиям?

С апреля по дополнительной тысяче гривен должны получить украинские пенсионеры, у которых пенсия составляет менее 5 тысяч гривен, а также – получатели социальной помощи. Это сначала анонсировал президент Зеленский, а впоследствии подтвердила министр социальной политики Марина Лазебная.



Впрочем, это лишь разовая доплата. А вот индексацию пенсий должны провести по 2 уровням: индексация трудовых пенсий, что составит 11% и доплата до пенсий – пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет получат ежемесячную надбавку в 500 гривен.