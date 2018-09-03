В Москве помолчали в память об убитых в теракте в Беслане

В центре Москвы состоялся молчаливый митинг в память о жертвах теракта в школе №1 в Беслане, который произошел 1 сентября 2004 года.

В акции, посвященной 14-й годовщине трагедии, приняли участие около 300 человек, передает "Интерфакс".

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Примечательно, что никто из присутствующих не произносил никаких речей, хоть присутствовали и представители власти Москвы и Северной Осетии.

Люди приносили цветы и игрушки к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" и выпустили в небо 334 белых шара – ровно столько было жертв в результате теракта, среди которых преимущественно дети.

Что такое теракт в Беслане?

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки группа террористов захватила в школе в Беслане (Северная Осетия, Россия) более тысячи человек. 3 сентября был проведен штурм школы, во время которого, по официальной версии, все боевики, кроме одного, были убиты. В результате штурма с применением тяжелой военной техники погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.