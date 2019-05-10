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      В МВФ назвали условие, при котором Украина получит новый транш

      15 Читати новину українською
      В МВФ назвали условие, по которому Украина получит новый транш
      В МВФ назвали условие, по которому Украина получит новый транш / ua.news

      Международный валютный фонд требует от Украины идеального сотрудничества внутренних господствующих структур страны. Известно, что в конце мая в Киев должна приехать делегация от МВФ и проверить выполнение предыдущих требований.

      Как заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, это должен быть второй транш, который получает Украина по программе stand-by.

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      Она также подчеркнула, что во время своего визита в Вашингтон, никто из представителей Фонда не сказал, что Украина точно не получит кредит.

      Мне не высказывали такой мысли, но это будет зависеть от того, как мы справимся с теми структурными маяками, которые заложены в наших договоренностях. И здесь зависит очень многое как раз от этого трехстороннего сотрудничества между правительством, президентом и парламентом,
      – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

      Іванна Климпуш-Цинцадзе
      Иванна Климпуш-Цинцадзе

      Стоит добавить, что наша страна получает финансовую помощь благодаря новой программе сотрудничества, которую утвердил совет директоров МВФ 18 декабря 2018 года. За 14 месяцев Украина должна получить 3,9 миллиарда долларов. Ранее МВФ перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов, а к концу 2019 года должны получить еще два транша.

      Пока же главными требованиями остаются: поднятие цены на газ, а также проведение монетизации субсидий. До июля должен быть проведен независимый аудит НАБУ.

      blog_ava
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      2002
      Теги: Новости Украины Кредит Деньги МВФ Транш МВФ
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