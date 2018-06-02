В NASA показали, как происходят вспышки на Солнце: необычное фото

Обсерватория солнечной динамики NASA представила снимок активного региона на Солнце, на котором можно заметить небольшие вспышки и линии магнитного поля.

Фото опубликовано на сайте агентства.

Снимок сделан еще 23 мая, ведь именно тогда в центре внимания оказался активный регион Солнца (область интенсивной магнитной энергии). Фото было сделано в ультрафиолетовом диапазоне, по причине чего Звезда выглядит необычно.

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Именно в период с 23 по 25 мая астрономы заметили рост активности Солнца и появления вспышек на звезде. До этого последняя солнечная вспышка уровня C (минимальный класс, что влияет на Землю) была 30 марта.

Фото сделано в ультрафиолетовом диапазоне

Что такое вспышка на Солнце?

Это взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Частота и мощность солнечных вспышек зависят от фазы солнечного цикла. Каждый взрыв на Солнце образует облако плазмы, которая, достигая Земли, может вызывать магнитные бури. В этот период метеочувствительные люди ощущают слабость, головную боль и тому подобное.