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Яким буде курс долара в кінці 2018 року: прогноз НБУ

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В НБУ спрогнозировали курс гривны до конца года
В НБУ спрогнозировали курс гривны до конца года / dt.ua

В Национальном банке Украины обещают сделать все возможное для того, чтобы в конце 2018 года гривна поддерживалась в нормальных для экономики пределах.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, пишет finance.ua.

"Предпосылок для панических настроений я не вижу. Хочу сказать, что повторение ситуации, которую мы имели в начале 2014-го и в 2015 годах, у нас уже не будет. Для этого нет соответствующих условий", – говорит он.

Согласно прогнозу Данилишина, в конце 2018 года курс составит 28,5 гривен за доллар.

Он также подчеркнул, что НБУ сделает все возможное для поддержки национальной валюты в пределах, которые будут удовлетворять условия развития экономики страны.

Читайте также: Курс валют на 31 августа: доллар и евро снова существенно дорожают

По его мнению, уже с весны следующего года доллар начнет дешеветь

Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта НБУ
Источник: 24 Канал
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