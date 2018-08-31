Яким буде курс долара в кінці 2018 року: прогноз НБУ

В Национальном банке Украины обещают сделать все возможное для того, чтобы в конце 2018 года гривна поддерживалась в нормальных для экономики пределах.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин, пишет finance.ua.

"Предпосылок для панических настроений я не вижу. Хочу сказать, что повторение ситуации, которую мы имели в начале 2014-го и в 2015 годах, у нас уже не будет. Для этого нет соответствующих условий", – говорит он.

Согласно прогнозу Данилишина, в конце 2018 года курс составит 28,5 гривен за доллар.

Он также подчеркнул, что НБУ сделает все возможное для поддержки национальной валюты в пределах, которые будут удовлетворять условия развития экономики страны.

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По его мнению, уже с весны следующего года доллар начнет дешеветь