В Нидерландах человек впервые получил паспорт "нейтрального" пола

В Нидерландах человек впервые получил паспорт, где указано, что он представитель так называемого нейтрального пола.

Об этом сообщает ВВС.

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57-летний Леонн Зеегерс родился мужчиной, но в 2001 году сделал операцию по смене пола. Сейчас идентифицирует себя как интерсексуального человека.

Зеегерс выиграл дело в суде, который постановил, что отказ зарегистрировать его в качестве гендерно-нейтрального человека является нарушением частной жизни, самоопределения и личного пространства.

В итоге голландец получил паспорт, в котором в графе пол указано "X" вместо "M" (мужчина) или "V" (женщина).