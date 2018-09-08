В Николаеве прорвало трубопровод: часть города осталась без воды

В субботу, 8 сентября, в Николаеве произошел прорыв трубы магистрального водопровода. Этот водопровод проходит вдоль Богоявленского (Октябрьского) проспекта.

Об этом сообщает "Новини-N".

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По словам очевидцев, на месте прорыва образовалась лужа, из-под земли били "фонтаны" воды. Кроме того, из-за прорыва затопило трамвайные пути, проходящие по проспекту.





Фото с места прорыва трубопровода в Николаеве

Чтобы ликвидировать аварию, коммунальщики перекроют поврежденную трубу, и часть Николаева останется без воды. Вероятно, на время ремонтных работ остановят движение трамваев.

Смотрите видео с места прорыва трубопровода в Николаеве: