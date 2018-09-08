В Николаеве прорвало трубопровод: часть города осталась без воды
В субботу, 8 сентября, в Николаеве произошел прорыв трубы магистрального водопровода. Этот водопровод проходит вдоль Богоявленского (Октябрьского) проспекта.
Об этом сообщает "Новини-N".
Читайте также: Озеро на дороге: в Киеве возле метро провалился асфальт, есть фото
По словам очевидцев, на месте прорыва образовалась лужа, из-под земли били "фонтаны" воды. Кроме того, из-за прорыва затопило трамвайные пути, проходящие по проспекту.
Фото с места прорыва трубопровода в Николаеве
Чтобы ликвидировать аварию, коммунальщики перекроют поврежденную трубу, и часть Николаева останется без воды. Вероятно, на время ремонтных работ остановят движение трамваев.
Смотрите видео с места прорыва трубопровода в Николаеве:
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Цена на газ в Украине может сильно возрасти: Рева назвал цифру29 августа , 18:19
Джамала беременна первенцем, – СМИ29 ноября 2017 , 10:38
"Шахтер" сенсационно упустил победу над "Олимпиком"15 октября 2016 , 19:11
Девич: Мирон Маркевич – тренер номер один для меня7 января 2017 , 12:05