В Николаеве во время службы загорелась церковь: фото и видео

Пожар произошел в здании церкви евангельских христиан-баптистов "Благодать Божья" в Николаеве. У здания церкви расположен важный региональный архив.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Читайте также: Под Киевом на АЗС произошел пожар: горело дизельное топливо

В ведомстве отмечают, что огонь вспыхнул на крыше здания 11 ноября.

В 18:35 пожар площадью 120 метров квадратких локализовали и в 19:10 ликвидовали,

– говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

Как уточняет местное издание "Новости N", сообщение о пожаре поступило тогда, когда в здании на богослужении находились люди. Всех посетителей эвакуировали.