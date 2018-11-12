В Николаеве во время службы загорелась церковь: фото и видео
Пожар произошел в здании церкви евангельских христиан-баптистов "Благодать Божья" в Николаеве. У здания церкви расположен важный региональный архив.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
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В ведомстве отмечают, что огонь вспыхнул на крыше здания 11 ноября.
В 18:35 пожар площадью 120 метров квадратких локализовали и в 19:10 ликвидовали,
– говорится в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал.
Как уточняет местное издание "Новости N", сообщение о пожаре поступило тогда, когда в здании на богослужении находились люди. Всех посетителей эвакуировали.
Источник: 24 Канал
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