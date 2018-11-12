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      В Николаеве во время службы загорелась церковь: фото и видео

      93 Читати новину українською
      В Николаеве во время службы вспыхнула церковь
      В Николаеве во время службы вспыхнула церковь / ГСЧС

      Пожар произошел в здании церкви евангельских христиан-баптистов "Благодать Божья" в Николаеве. У здания церкви расположен важный региональный архив.

      Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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      В ведомстве отмечают, что огонь вспыхнул на крыше здания 11 ноября.

      В 18:35 пожар площадью 120 метров квадратких локализовали и в 19:10 ликвидовали,
      – говорится в сообщении.

      В результате пожара никто не пострадал.

      Как уточняет местное издание "Новости N", сообщение о пожаре поступило тогда, когда в здании на богослужении находились люди. Всех посетителей эвакуировали.

       

      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Николаева
      Источник: 24 Канал
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