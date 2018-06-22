В Николаевской области огонь уничтожил 4,5 гектаров пшеницы

В пятницу, 22 июня, пожар произошел в Николаевской области рядом с городом Очаков. В результате неосторожного обращения с огнем уничтожено 4,5 га пшеницы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Пожар локализовали в 14:40. В 15:31 пожар ликвидировали на площади 4,5 га. К тушению привлекли 5 единиц техники и 12 пожарных. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица", – рассказали спасатели.

Правоохранители начали расследование инцидента. Спасатели добавляют, что на поле не было противопожарных разрывов, которые бы могли остановить распространение огня на значительную площадь.