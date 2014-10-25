В Никополе ветер и активисты сдули Ильича (Фото. Видео)
Сегодня, 25 октября, около 4 утра активисты сбросили с постамента памятник Владимиру Ленину.
Памятник разбился на множество частей. Это — второе падение вождя в Никополе. Остался еще один Ильич в городе, последний.
Источник: 1044.org.ua
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