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      В Никополе ветер и активисты сдули Ильича (Фото. Видео)

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      Сегодня, 25 октября, около 4 утра активисты сбросили с постамента памятник Владимиру Ленину.

      Памятник разбился на множество частей. Это — второе падение вождя в Никополе. Остался еще один Ильич в городе, последний.

      Теги: Новости политики Ленин Никополь
      Источник: 1044.org.ua
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      Новости за 25 октября 2014
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