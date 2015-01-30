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      В Нью-Йорке прошел протест против "друзей Путина"

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      На сцене "Метрополитен-оперы" прошла акция протеста против "друзей Путина" Нетребко и Гергиева.

      Протестующий вышел на сцену после выступления и обвинил артистов в соучастии в войне на Донбассе и призвал освободить Савченко.

      Читайте также: Мост из России в Крым будет строить давний друг Путина

      Больше — в видеосюжете без комментариев.

      К слову, в итоге ежегодного отчета, обнародованного правозащитниками с Human Rights Watch, указано, что российские власти усилили наступление на права человека.

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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Новости США Терроризм Новости культуры Нью-Йорк Надежда Савченко
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 30 января 2015
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