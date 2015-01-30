В Нью-Йорке прошел протест против "друзей Путина"
На сцене "Метрополитен-оперы" прошла акция протеста против "друзей Путина" Нетребко и Гергиева.
Протестующий вышел на сцену после выступления и обвинил артистов в соучастии в войне на Донбассе и призвал освободить Савченко.
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Больше — в видеосюжете без комментариев.
К слову, в итоге ежегодного отчета, обнародованного правозащитниками с Human Rights Watch, указано, что российские власти усилили наступление на права человека.
Источник: Телеканал новостей "24"
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