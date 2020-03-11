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      В объятия дефолта: почему Коломойский и пособники толкают Украину на самоубийство

      -
      Коломойський та Дубінський / Колаж 24 каналу

      Дефолт – это всегда больно. Это последняя мера. Когда до нее доходит, никто не счастлив. Совершенно никто. Кроме, разве что, Коломойского и компании, которые испытывают небывалое облегчение.

      Люди Коломойского предлагают опорожнится на головы граждан, причем в прямом смысле этого слова. Дубинский уже надоел со своими предложениями дефолта, но то Дубинский. Мама любит скорость, бабушка любит котлеты, он любит выплескивать нам свою мерзость. Но тут вдруг у него нашелся последователь.. И не где-нибудь, а в Совете НБУ. Новое лицо там. Новое криворожское лицо.

      Обратите внимание: Олигархи берут в заложники экономику Украины: что задумал Коломойский

      Анализируя возможность и целесообразность дефолта для Украины, член совета сравнил его с "расстройством желудка". "Если нет физической возможности больше терпеть, то стоит опорожниться и принимать лекарства. Так и с дефолтом государств – если нет объективной возможности обслуживать долг (например, из-за одновременного падения экспорта и оттока капитала с рынка ОВГЗ), то в дефолте нет ничего плохого", – написал Шапран.

      В дефолте нет ничего плохого – это от создателей "коронавирус полезен для вашего здоровья".

      Дефолт – это всегда больно. Это последняя мера. Когда до нее доходит, никто не счастлив. Совершенно никто. Кроме, разве что, Коломойского и компании, которые испытывают небывалое облегчение. Дефолт означает коллапс финансовой системы. Разрушает доверие на года. И сопровождается таким количеством неприятностей, что трудно даже представить. В Аргентине в свое время пришлось выводить танки на улице, так народ был счастлив от результатов дефолта.

      У нас падал экспорт и убегали инвесторы в 2008 году. Причем тогда инвесторов было гораздо больше. У нас падал экспорт и убегали последние загулявшие инвесторы в 2014 году. Но дефолта не было. Потому что у Украины не такой большой долг, чтобы ради его "обнуления" жертвовать всей экономикой. Что было в 2008 году и в 2014 году? Был МВФ. При поддержке МВФ у вас не будет проблем пройти кризисные времена без дефолта. При том, что в данный момент у Украины есть запас прочности. Благодаря резервам НБУ, очищенной банковской системе и существенному уменьшению долга. И дефолт в такой момент – это нежелание платить, сознательное самоубийство.

      Люди Коломойского говорят нам, что ливанцы молодцы. Давайте будем как ливанцы. Благо они недавно объявили дефолт. Но забывают уточнить, что в Ливане жестокий валютный кризис, долг в три раза выше чем в Украине и невозможность забрать депозиты из банков. Прекрасный пример для подражания. Хотим повторить?

      Единственная возможная причина для дефолта сейчас – это не желание сотрудничать с МВФ. Почему? Потому что МВФ обижает Коломойского. И вот люди Коломойского постоянно предлагают нам попробовать дефолт на вкус. Вот и все. Другой причины нет. И не будет. Потому что объявлять дефолт в той ситуации, когда вы приняв ряд вполне разумных шагов можете его избежать, не является признаком здравого смысла.

      Читайте также: Коломойскому не повезло: МВФ будет, дефолта не будет

      Можно только посочувствовать посипакам Коломойского, если у них проблемы с опорожнением желудка. Но можно нас избавить от подробностей. И решать свои интимные проблемы у врача. А если вы решили под шумок кризиса задефолтить, то так и скажите. Но не надо опорожняться прямо у всех глазах и говорит, что это манна небесная.

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости политики Новости Украины Игорь Коломойский Публикации Олександр Дубинский Дефолт Дефолт в Украине
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