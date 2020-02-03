08:50
3 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 ГРИПП В УКРАИНЕ

      В Одессе горела многоэтажка: погибли три человека

      63 Читати новину українською
      В Одессе в результате пожара погибли три человека / prm.ua

      Крупный пожар произошел в ночь на 3 февраля в пятиэтажке в Одессе. Огонь унес жизни трех человек.

      О досадном инциденте сообщили на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

      Обратите внимание: На Закарпатье горела деревянная церковь: фото

      3 февраля в 4:23 в Суворовском районе Одессы возник пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома,
       говорится в сообщении.

      Пожарные ликвидировали пожар в 4:52. Однако жертв избежать не удалось – три человека погибли. Сейчас устанавливается причина пожара.

      Коронавирус: в Китае изолировали еще один крупный город, под угрозой 9 миллионов человек
      сегодня
      853
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Одессы ГСЧС Пожар
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:33 В Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника: что известно о враче, бежавшем от войны
      Василь Денисюк 2763
      сегодня , 07:01 Гривна, доллар, евро: какой депозит более прибыльный в 2020 году
      Ірина Поліщук 293
      2 февраля , 22:00 Бомби уповільненої дії Зеленського, білоруси визначились та позитив у курсі на ЄС: блоги тижня
      Блоги тижня 372
      2 февраля , 20:30 Повернення в СРСР: журналісти розгромили законопроєкт про дезінформацію
      Анна Калюжна 186
      2 февраля , 20:01 Самые смешные мемы недели: песовалюта, Укрпочта против коронавируса, уже добравшегося до России
      Василь Денисюк 628
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук