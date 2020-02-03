В Одессе горела многоэтажка: погибли три человека

Крупный пожар произошел в ночь на 3 февраля в пятиэтажке в Одессе. Огонь унес жизни трех человек.

О досадном инциденте сообщили на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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3 февраля в 4:23 в Суворовском районе Одессы возник пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома,

– говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали пожар в 4:52. Однако жертв избежать не удалось – три человека погибли. Сейчас устанавливается причина пожара.