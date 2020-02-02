На Закарпатье горела деревянная церковь: фото

В ночь на 2 февраля в Закарпатской области произошел пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого в городе Иршава.

По данным спасателей, пожар произошел около часа ночи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Интересно: На Сумщине кот спас своего хозяина из пожара: фото

Из-за легковоспламеняемости материалов, из которых была построена церковь, огонь быстро распространился.

Пожар был локализован в 01:45, после чего полностью ликвидирован. К тушению были привлечены 25 спасателей и 5 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.



Пожар в церкви на Закарпатье / Фото ГСЧС