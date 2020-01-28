На Сумщине кот спас своего хозяина из пожара: фото

В селе Севериновка, что на Сумщине, кот спас своего хозяина из огня. Домашний любимец будил хозяина пока тот окончательно не проснулся и не понял: пылает его дом.

Загорелась кровля дома, а из-за того, что здание из дерева, – огонь быстро распространялся. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в Сумской области.

Еще до прибытия пожарных на помощь хозяину прибежали соседи. Они пытались потушить пожар подручными средствами.

Усложняло ситуацию то, что для обеспечения бесперебойной подачи воды для тушения, пожарные автоцистерны пришлось направлять для дозаправки к ближайшей водонапорной башне. Она расположена в километре от места пожара.

Через час возгорание локализовали, еще через час – полностью потушили.

Причина его возникновения: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Даже страшно представить к каким последствиям мог привести этот пожар, поскольку возгорание произошло поздно ночью, когда хозяин дома спал. Мужчина не пострадал и обязан этим своему любимцу – домашнему коту, который вовремя разбудил его,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели надеются: хозяин дома теперь будет больше уделять внимания собственной безопасности и добавляют – по крайней мере, такой шанс ему дал домашний любимец.