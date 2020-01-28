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      На Сумщині кіт врятував свого господаря з пожежі: фото

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      Так обгоріла хата чоловіка, а його самого врятував кіт / фото – пресцентр ДСНС

      У селі Северинівка, що на Сумщині, кіт врятував свого господаря з вогню. Домашній улюбленець будив хазяїна допоки той остаточно не прокинувся і не зрозумів: палає його будинок.

      Зайняла покрівля дому, а через те, що будівля з дерева, – вогонь швидко поширювався. Про це інформує пресслужба ДСНС у Сумській області.

       

      Ще до прибуття вогнеборців на допомогу господарю прибігли сусіди. Вони намагалися загасити пожежу підручними засобами.

      Ускладнювало ситуацію те, що для забезпечення безперебійної подачі води для гасіння, пожежні автоцистерни довелось направляти для дозаправки до найближчої водонапірної башти. Вона розташована за кілометр від місця пожежі.

      За годину займання локалізували, ще за годину – повністю загасили.

      Причина її виникнення: порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі.

      Навіть страшно уявити до яких наслідків могла призвести ця пожежа, оскільки загоряння сталося пізно вночі, коли господар будинку спав. Чоловік не постраждав і завдячує цим своєму улюбленцю – домашньому коту, який вчасно розбудив його,
      – мовиться у повідомленні ДСНС.

      Рятувальники сподіваються: господар будинку тепер буде більше приділяти уваги власній безпеці та додають – принаймні, такий шанс йому дав домашній улюбленець.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Суми Світ тварин Пожежа ДСНС
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