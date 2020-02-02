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      На Закарпатті горіла дерев'яна церква: фото

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      Пожежа у церкві на Закарпатті / dsns.gov.ua

      У ніч на 2 лютого у Закарпатській області сталася пожежа у дерев'яній церкві Святого Василя Великого у місті Іршава.

      За даними рятувальників, пожежа сталася близько першої години ночі. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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      Через легкозаймистість матеріалів, з яких була побудована церква, вогонь швидко поширився.

      Пожежу було локалізовано о 01:45, після чого повністю ліквідовано. До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць техніки. В результаті пожежі ніхто не постраждав.


      Пожежа у церкві на Закарпатті / Фото ДСНС

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Закарпаття Пожежа ДСНС
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