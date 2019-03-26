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      В Одессе простились с погибшим в шумном ДТП мажором

      74 Читати новину українською

      22-летний сын местного бизнесмена Шамиль Гаджиев устроил гонку по улицам Одессы с еще одним водителем. Но парень не справился с управлением и на большой скорости влетел в припаркованный автомобиль Hyundai Sonata. После удара авто выбросило на опору линии электропередач и оно загорелось.

      На первых кадрах после страшного ДТП в Одессе видно, как возле дороги пылает разбитый внедорожник. Вокруг разбросаны обломки автомобиля, на обочине стоит скорая, а медики пытаются реанимировать водителя.

      Читайте также: Смертельное ДТП с мажорами в Одессе: появилось видео аварии

      Брат Ибрагим Гаджиев погибшего не скрывает, что он любил погонять на скорости.

      Этого не должно было случиться. Все говорят, что Шамиль виновен. Никто не жалеет. Не понимаю, как можно говорить так о человеке, который погиб,
      – подчеркнул он.

      Шамиль Гаджиев – сын Газанфара Гаджиева, которому принадлежит ночной клуб Bono в Аркадии, элитном районе Одессы, а также брат Рамиля Гаджиева, чемпиона мира по боксу. 25 марта с погибшим в ДТП попрощались в Арабском культурном центре.

      Прощання з Гаджиєвим в Одесі
      Прощание с Гаджиевым в Одессе

      33-летняя погибшая Виктория Кравченко – младшая дочь Валерия Кравченко, владельца известной в городе клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт". У женщины остались двое детей, с ней будут прощаться 26 марта.

      Между тем, в полиции по факту нарушения правил дорожного движения открыли уголовное производство. За рулем Porsche, который ехал рядом с ВМВ, по неофициальной информации, мог быть 26-летний экс-депутат Одесского городского совета и председатель совета директоров строительной компании ЗАРС Георгий Бочоришвили.

      Георгій Бочоришвілі
      Георгий Бочоришвили

      Кстати, такие гонки в Одессе происходят чуть ли не каждый вечер. Полгода назад в Одессе во время незаконных гонок погибли два человека, один из водителей вылетел на остановку общественного транспорта. За порядком на дорогах должна следить полиция. Однако, местные правоохранители и сами участвуют гонках.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Одессы Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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