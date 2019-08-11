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      В Одессе протестовали против абсурдного ареста пленника Кремля: яркие фото и видео

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      Абсурдный арест Клых
      Абсурдный арест Клых / 24 канал

      Под российским консульством в Одессе эмоционально протестовали против ареста украинского политзаключенного, журналиста и историка Станислава Клыха, который 5 лет находится за российской решеткой по совершенно надуманным обвинениям.

      Одесситы держали в руках сине-желтые и красно-черные флаги, а также огромный баннер "Свободу Станиславу Клыху".

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      Они прицепили на забор российского ведомства плакаты с надписями: "Save Stanislav Klykh", "Save Oleg Sentsov", "Free Azov Sea Sailors", "Российские оккупанты, вон из Крыма!"

      Одеса
      #FreeSentsov, Одесса / 24 канал

      Одеса
      Баннер "Свободу Станиславу Клыху" / 24 канал

      "Сегодня 5 лет со дня ареста Станислава Клыха – заложника Кремля, который обвиняется российским следствием, якобы, в участии в Чеченской войне. Обвинение абсурдно, даже по показаниям свидетелей, его там не было. Во время следствия Станислава Клых подвергали пыткам, в том числе – током, чтобы он дал показания на себя и других. В результате у него сейчас проблемы со здоровьем, в том числе и психическим. Он сейчас находится в одиночной камере", – сообщил беженец из РФ, организатор акции и основатель ОО "Заложники Кремля" Александр Шелковенков.

      Он отметил, что в плену России сейчас находятся 126 политзаключенных и 24 пленных моряка. Беженец подчеркнул: очень важно писать письма Клыху и другим пленникам Кремля, чтобы на них российская администрация не осуществляла ни физического, ни психологического давления.

      В таком случае сотрудники колонии понимают, что о человеке помнят. И если с ним что-то случится, то преступления выйдут наружу,
      – подытожил Шелковенков.

      Ождеса
      Александр Шелковенков, Юрий Дяченко и Петр Любченков (слева направо) / 24 канал

      Письма Клыху надо писать по-русски и придерживаться цензуры. Отправлять по адресу:

      457670, Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1, ТЮРЬМА 1 ФГУ. Клыху Станиславу Романовичу, 1974 г.р.

      Руководитель одесского отделения "ДемАльянса" Юрий Дяченко объясняет, почему очень важно поддерживать наших сограждан, которые борются за независимость Украины против произвола и террора.

      "Это важно, потому что они не чувствуют достаточной поддержки со стороны украинцев. Поэтому надо переписываться с украинскими политзаключенными, которые осуждены неправомерно. А также – всегда поддерживать акции, ведь активных пока мало", – сказал Дяченко.

      ОдесаПротестующие также выкрикивали лозунги: "Слава Украине!", "Героям Слава!", "Слава нации!", "Смерть врагам!", "Украина превыше всего!"

      "Я присоединился к акции, потому что действительно важно собираться и напоминать окружающим и себе самому об украинских политзаключенных, которые сейчас за решеткой и подвергаются пыткам по надуманным преступлениями, которых не совершали", – сказал член политпартии "Демсокира" Егор Краснянский.

      Напоследок политический беженец из РФ Петр Любченков отметил, что сейчас Украина проигрывает в информационной войне Кремлю, и это касается не только русскоязычного пространства, но и европейского.

      "Один из признаков проигрыша – возмутительное решение о восстановлении российской делегации в Совете Европы. Это печально, но не повод опускать руки. Надо что-то делать. Я поэтому и пришел сейчас, чтобы заявить, что Россия – это тюрьма, террористическая организация, которая действительно берет заложников и ведет себя, как террорист. Коллективную ответственность за это несут все жители России, потому что они – маленькие винтики этого механизма. Нам надо делать все возможное и не опускать руки", – подытожил беженец из РФ.

      Одеса
      Акция в поддержку Клыха, Одесса / 24 канал

      Акцию завершили акапело исполнением Государственного Гимна Украины. Приятной неожиданностью было то, что с балкона многоэтажки напротив российского посольства также доносились слова гимна.

      Смотрите видео 24 канала, как в Одессе выполняли Гимн Украины на акции в поддержку Клыха:

      Что известно о Станиславе Клыхе?
      Это – украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Клых отрицает обвинения и отрицает, что когда-нибудь вообще был в Чечне.

      В 2017 году украинский политзаключенный подвергся страшным пыткам и принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьме, где он содержится. У Клыха случаются критические состояния здоровья: проблемы с почками, ногами и сердцем. 6 раз его этапировали в больницу из тюрьмы.

      Сейчас Клыха удерживают в тюрьме в Верхнеуральске. Врачи у него подозревали рак, однако не нашли. Клых неоднократно голодал в знак протеста против осуждения Сенцова и других пленников Кремля.

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      11 августа
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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости Одессы Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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