В Одессе возле ресторана прогремел взрыв, есть пострадавший: фото

В понедельник, 21 января, в Приморском районе Одессы в Ванном переулке вблизи ресторана "Арт-Шат" прогремел взрыв, вследствие чего один человек получил ранения.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, взрыв прогремел около полудня.

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По предварительным данным правоохранителей, пострадавший получил резаную рану предплечья. Врачи оказали ему медицинскую помощь на месте инцидента, однако от госпитализации мужчина отказался.



Вблизи ресторана в Одессе прогремел взрыв

По данным местного издания "Думская", взорвалось самодельное устройство -– железная трубка, начиненная порохом. Она была заложена в один из деревянных лотков, расположенных поблизости.

Взрыв прогремел в тот момент, когда рядом проходил известный одесский застройщик Олег Невзоров со своим знакомым, который и получил ранения.

По мнению полицейских, это могла быть имитация покушения или попытка запугать предпринимателя.



Возле ресторана "Арт-шат" случился взрыв



В результате взрыва в Одессе возле ресторана пострадал мужчина