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      В Одессе возле ресторана прогремел взрыв, есть пострадавший: фото

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      В Одессе возле ресторана прогремел взрыв, есть пострадавший
      В Одессе возле ресторана прогремел взрыв, есть пострадавший / оd.npu.gov.ua

      В понедельник, 21 января, в Приморском районе Одессы в Ванном переулке вблизи ресторана "Арт-Шат" прогремел взрыв, вследствие чего один человек получил ранения.

      Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, взрыв прогремел около полудня.

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      По предварительным данным правоохранителей, пострадавший получил резаную рану предплечья. Врачи оказали ему медицинскую помощь на месте инцидента, однако от госпитализации мужчина отказался.


      Вблизи ресторана в Одессе прогремел взрыв

      По данным местного издания "Думская", взорвалось самодельное устройство -– железная трубка, начиненная порохом. Она была заложена в один из деревянных лотков, расположенных поблизости.

      Взрыв прогремел в тот момент, когда рядом проходил известный одесский застройщик Олег Невзоров со своим знакомым, который и получил ранения.

      По мнению полицейских, это могла быть имитация покушения или попытка запугать предпринимателя.


      Возле ресторана "Арт-шат" случился взрыв


      В результате взрыва в Одессе возле ресторана пострадал мужчина


      В Одессе произошел взрыв на территории ресторана

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Взрыв Полиция Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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