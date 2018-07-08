В Одесский порт прибыл эсминец США: фото

К причалу Одесского морского вокзала сегодня утром, 8 июля, прибыл ракетный эсминец 6 флота США DDG-78 USS Porter.

Об этом сообщает "BSNews".

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Водотоннажность эсминца составляет 6783 длинных тонн, длина – 153,92 метров. Экипаж составляет 337 человек, в том числе 23 офицера.

Также отмечается, что эсминец способен нести ракеты Tomahawk, кроме этого имеет ракетное, артиллерийское, минно-торпедное вооружение.



Эсминец DDG-78 USS Porter

USS Porter прибыл для участия в украинско-американских международных учениях "Sea Breeze 2018".

Что такое Sea Breeze?Является ежегодными украинско-американскими учениями. В этом году они пройдут с 9 по 21 июля. Участники Sea Breeze отрабатывают действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций по стандартам НАТО.