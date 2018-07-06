Дипломат США прокомментировала возможность вывода войск из Германии

Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон опровергла информацию о намерении Пентагона вывести американские войска из Германии.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также: США вводит пошлины на товары из Китая

По словам Хатчисон, войска США в Германии остаются неотъемлемой частью стратегии безопасности Вашингтона и НАТО в целом.

"Речь о регулировании войск в Германии или о чем-то, что может изменить договоренности базирования там, не идет... Я ничего не слышала по этому поводу", – сказала Хатчисон.

Комментируя вопрос финансирования, посол отметила, что США ожидают от союзников увеличения расходов на оборону.

Напомним, Пентагон проводил оценку стоимости и последствий вывода или перевода американских военных, дислоцированных в Германии на фоне роста напряженности между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.